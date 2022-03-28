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В Германии обсуждают создание “Железного купола” над страной

Киев • УНН

 • 183500 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Правительство Германии находится на "предварительной стадии обсуждения", покупать ли систему противовоздушной обороны Израиля “Железный купол”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на репортера Politico Ганса фон дер Бурхарда и немецкое издание rnd.

В Германии обсуждают создание “Железного купола” над страной

Цитата

“По словам представителя немецкого правительства Берлин находится на "предварительной стадии обсуждения", покупать ли израильский Железный купол. "Есть рассмотрение", но нет конкретного обсуждения покупки. Канцлер Шольц сказал прошлой ночью, что "это, безусловно, одна из вещей, с которым мы советуемся, по уважительной причине”, - информирует репортер в Twitter.

Детали

Как сообщает rnd, немецкое правительство планирует установить противоракетный щит над страной. Отмечается, что на этой неделе прошли первые консультации между канцлером Олафом Шольцом и генеральным инспектором вооруженных сил ФРГ Эберхардом Цорном. В частности, рассматривают система ПВО Arrow 3, более известная как “Железный купол”.

Такая система может стоить около 2 миллиардов евро, отмечают в СМИ. Она может заработать в 2025 году и будет защищать не только Германию, но и другие регионы Европы, такие как страны Балтии или Польшу, от ракетных атак.

Впрочем, бывший генерал НАТО Ганс-Лотар Домрозе недавно заявил, что защитный щит для всей Германии вряд ли возможен.

“Железный купол, подобный израильскому, может защитить только более крупные города, - говорит эксперт: но мы не можем обеспечить большое воздушное пространство с помощью дорогих Железных куполов.”

Ранее

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна рассматривает возможность приобретения ракетной системы ПВО для защиты от нападения со стороны россии.

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