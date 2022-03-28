У Німеччині обговорюють створення “Залізного купола” над країною
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Уряд Німеччини перебуває на "попередній стадії обговорення", чи купувати систему протиповітряної оборони Ізраїлю “Залізний купол”. Про це повідомляє УНН з посиланням на репортера Politico Ганса фон дер Бурхарда та німецьке видання rnd.
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“За словами представника німецького уряду Берлін перебуває на "попередній стадії обговорення", чи купувати ізраїльський Залізний купол. "Є розгляд", але немає конкретного обговорення покупки. Канцлер Шольц сказав минулої ночі, що "це, безумовно, одна з речей, з яких ми радимося, з поважної причини”, - інформує репортер у Twitter.
Деталі
Як повідомляє rnd, німецький уряд планує встановити протиракетний щит над країною. Зазначається, що цього тижня пройшли перші консультації між канцлером Олафом Шольцом і генеральним інспектором збройних сил ФРН Еберхардом Цорном. Зокрема, розглядають система ППО Arrow 3, більш відома як “Залізний купол”.
Така система може коштувати близько 2 мільярдів євро, зазначають у ЗМІ. Вона може запрацювати у 2025 році та захищатиме не лише Німеччину, а й інші регіони Європи, такі як країни Балтії чи Польщу, від ракетних атак.
Втім, колишній генерал НАТО Ганс-Лотар Домрозе нещодавно заявив, що захисний щит для всієї Німеччини навряд чи можливий.
“Залізний купол, подібний до ізраїльського, може захистити лише більші міста, – каже експерт: Але ми не можемо забезпечити великий повітряний простір за допомогою дорогих залізних куполів.”
Раніше
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна розглядає можливість придбання ракетної системи ППО для захисту від нападу з боку росії.