Німеччина задумалася про систему ППО для захисту від можливого російського нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна розглядає можливість придбання ракетної системи ППО для захисту від нападу з боку росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
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"Це, зрозуміло, одне з питань, які ми обговорюємо – для цього є вагомі причини", - сказав Шольц громадському телеканалу ARD у відповідь на запитання, чи може Німеччина придбати систему, схожу на ізраїльський "залізний купол".
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При цьому німецький лідер не уточнив, про купівлю якої системи ППО думає Берлін.
Журналісти запитали, чи має намір Німеччина обезпечитися системою протиповітряної оборони більшого радіусу дії, ніж вже діючі установки "Патріот".
"Нам треба пам'ятати, що у нас є сусід, який готовий вдаватися до насильства, щоби нав'язати свої інтереси", - відповів Шольц.
Після початку російської агресії проти України Німеччина різко змінила свою оборонну політику. Німецький уряд оголосив про збільшення військових витрат на десятки мільярдів доларів, він має намір виконати рекомендацію НАТО про оборонний бюджет у розмірі не менше ніж 2% ВВП країни.
Нагадаємо
Німеччина до кінця року хоче вдвічі скоротити залежність від російської нафти.