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Германия задумалась о системе ПВО для защиты от возможного российского нападения

Киев • УНН

 • 194238 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна рассматривает возможность приобретения ракетной системы ПВО для защиты от возможного нападения со стороны россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Германия задумалась о системе ПВО для защиты от возможного российского нападения

Цитата

"Это, разумеется, один из вопросов, которые мы обсуждаем – для этого есть веские причины", - сказал Шольц общественному телеканалу ARD в ответ на вопрос, может ли Германия приобрести систему, похожую на израильский "Железный купол".

При этом немецкий лидер не уточнил, о покупке какой именно системы ПВО думает Берлин.

Журналисты спросили у него, намерена ли Германия обзавестись системой противовоздушной обороны большего радиуса действия, чем уже действующие установки "Патриот".

Цитата

"Нам нужно помнить, что у нас есть сосед, который готов прибегать к насилию, чтобы навязать свои интересы", - ответил Шольц.

После начала российской агрессии против Украины Германия резко поменяла свою оборонную политику. Немецкое правительство объявило об увеличении военных расходов на десятки миллиардов долларов, оно намерено выполнить рекомендацию НАТО об оборонном бюджете в размере не менее 2% ВВП страны.

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