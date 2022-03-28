Германия задумалась о системе ПВО для защиты от возможного российского нападения

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"Это, разумеется, один из вопросов, которые мы обсуждаем – для этого есть веские причины", - сказал Шольц общественному телеканалу ARD в ответ на вопрос, может ли Германия приобрести систему, похожую на израильский "Железный купол".

При этом немецкий лидер не уточнил, о покупке какой именно системы ПВО думает Берлин.

Журналисты спросили у него, намерена ли Германия обзавестись системой противовоздушной обороны большего радиуса действия, чем уже действующие установки "Патриот".

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"Нам нужно помнить, что у нас есть сосед, который готов прибегать к насилию, чтобы навязать свои интересы", - ответил Шольц.

После начала российской агрессии против Украины Германия резко поменяла свою оборонную политику. Немецкое правительство объявило об увеличении военных расходов на десятки миллиардов долларов, оно намерено выполнить рекомендацию НАТО об оборонном бюджете в размере не менее 2% ВВП страны.