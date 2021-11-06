В Германии неизвестный ранил ножом троих пассажиров поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Германии мужчина совершил нападение на пассажиров в поезде. В результате трое из них были ранены. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bild.
Детали
Сообщается, что поезд ехал между городами Регенсбург и Нюрнберг. Около 8:30 по местному времени мужчина напал с ножем на пассажиров поезда, и ранил троих. С пострадавшими и очевидцами произошедшего работают правоохранительные органы.
Злоумышленник задержан. Мотивы преступника не установлены. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Напомним
31 октября в городе Тефу (запад Токио) мужчина напал с ножом на 15 пассажиров метро в движущемся поезде. После этого он разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость, а затем поджег ее.
Позже полиция сообщила, что число пострадавших во время нападения с ножом в вагоне электропоезда в Токио возросло до 17. Нападающий был одет в костюм Джокера.