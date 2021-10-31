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Кількість поранених під час нападу з ножем у вагоні в Токіо зросла до 17. Нападник був одягнений у костюм Джокера

Київ • УНН

 • 22568 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Кількість постраждалих під час нападу з ножем у вагоні електропоїзда у Токіо зросла до 17. Після нападу був вчинений підпал, повідомляє агенція Associated Press в неділю, 31 жовтня, передає УНН.

Кількість поранених під час нападу з ножем у вагоні в Токіо зросла до 17. Нападник був одягнений у костюм Джокера

Деталі

Як зазначили в поліції Токіо, інцидент стався близько восьмої вечора за місцевим часом на залізничній лінії Кейо, що з'єднує передмістя з центральними районами. Чимало людей саме прямували до центру, аби віддати голоси на парламентських виборах і потрапити на святкування Геловіну. В одному з вагонів 24-річний чоловік з ножем напав на людей у костюмі Джокера - суперлиходія із всесвіту коміксів DC Comics. Після цього, за словами очевидців, молодик почав розливати по підлозі рідину. Як повідомляє японський мовник NHK, свідки чули вибух, бачили дим і вогонь.

"Спершу я подумав, що це якийсь геловінський розіграш. Але коли побачив чоловіка з довгим ножем, почав тікати. Мені дуже пощастило, що я не поранений", - наводить NHK слова очевидця. На відео, яке поширили користувачі японського Twitter після інциденту, видно, як пасажири вибираються з потяга через вікна.

На місце одразу прибули правоохоронці й пожежники. Нападника затримала поліція, його мотиви з'ясовують.

Цей ножовий напад став уже другим в Японії за останні два місяці, попри те, що такі злочини - рідкість у країні. У серпні, за день до церемонії закриття Олімпійських ігор, чоловік з ножем поранив дев'ятьох пасажирів електропоїзда в Токіо. Нападник здався поліціїї і заявив, що нападав на жінок, "які видавалися щасливими".

Нагадаємо

Раніше повідомлялось про 15 поранених під час нападу.

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