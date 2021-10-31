Число раненых во время нападения с ножом в вагоне в Токио возросло до 17. Нападающий был одет в костюм Джокера
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Число пострадавших во время нападения с ножом в вагоне электропоезда в Токио возросло до 17. После нападения был совершен поджог, сообщает агентство Associated Press в воскресенье, 31 октября, передает УНН.
Подробности
Как отметили в полиции Токио, инцидент произошел около восьми вечера по местному времени на железнодорожной линии Кейо, соединяющей пригород с центральными районами. Многие люди как раз направлялись в центр, чтобы отдать голоса на парламентских выборах и попасть на празднование Хэллоуина. В одном из вагонов 24-летний мужчина с ножом напал на людей в костюме Джокера — суперзлодея из вселенной комиксов DC Comics. После этого, по словам очевидцев, молодой человек начал разливать по полу жидкость. Как сообщает японский вещатель NHK, свидетели слышали взрыв, видели дым и огонь.
“Сначала я подумал, что это какой-то хеллоуинский розыгрыш. Но когда увидел мужчину с длинным ножом, начал убегать. Мне очень повезло, что я не ранен”, — приводит NHK слова очевидца. На видео, распространённом пользователями японского Twitter после инцидента, видно, как пассажиры выбираются из поезда через окна.
На место сразу прибыли правоохранители и пожарные. Нападающего задержала полиция, его мотивы выясняются.
Это ножевое нападение стало уже вторым в Японии за последние два месяца, несмотря на то, что такие преступления — редкость в стране. В августе, за день до церемонии закрытия Олимпийских игр, мужчина с ножом ранил девять пассажиров электропоезда в Токио. Нападающий сдался полиции и заявил, что нападал на женщин, “казавшихся счастливыми”.
Напомним
Ранее сообщалось о 15 раненых во время нападения.