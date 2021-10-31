У Токіо невідомий поранив пасажирів у поїзді метро і підпалив вагон

Деталі

Згідно з інформацією, інцидент стався 31 жовтня у місті Тефу на заході Токіо близько 20:00 за місцевим часом. За попередньою інформацією, нападником виявився 20-річний японець, який спочатку накинувся на пасажирів з ножем, потім розлив у вагоні займисту рідину, а потім підпалив її. Від полум'я спалахнув лівий ряд сидінь.

У поїзді почалася паніка, люди бігли до інших вагонів, падали, але намагалися врятуватися. У мережі з'явилися кадри, на яких видно, як японці намагаються вибратися із вагонів на платформі через вікно.

게이오선 화재(테러?) 규제선이 부착되었습니다 pic.twitter.com/TJDkIef0EO

게이오선 화재(테러?) 경찰・소방이 차례차례 있습니다 pic.twitter.com/AexFUp2wbr



За даними телеканалу NHK, постраждали вісім людей, проте, за інформацією інших ЗМІ, кількість постраждалих досягає 15, є поранені.



Повідомляється, що один із постраждалих перебуває у критичному стані. На місце викликали шість машин швидкої допомоги.

Поліція затримала злочинця. Опір він не чинив. Мотиви його дій поки що не відомі.

Нагадаємо

Раніше в російському місті Санкт-Петербург чоловік із молотком та двома ножами напав на рейсовий автобус. При спробі втекти від поліції злочинець помер.

Ніхто із пасажирів не постраждав. Коли чоловік напав, вони швидко покинули салон автобуса. Нападаючого водій замкнув усередині.

До того, як на місце прибула поліція, чоловік ударив себе кілька разів молотком і нарізав ножем оббивку сидінь.