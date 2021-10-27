В Петербурге мужчина с молотком и ножами напал на автобус: во время задержания он умер
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В российском городе Санкт-Петербург мужчина с молотком и двумя ножами напал на рейсовый автобус. При попытке скрыться от полиции преступник умер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TACC.
Детали
Нападение произошло в Красносельском районе Петербурга.
"Для задержания вооруженного правонарушителя один из полицейских применил слезоточивый газ. Мужчина головой разбил боковое стекло в салоне автобуса, выпал наружу и ударился об асфальт. После этого он вскочил и попытался убежать, но его обездвижили полицейские", — говорится в сообщении.
Отмечают, что никто из пассажиров не пострадал. Когда мужчина напал, они быстро покинули салон автобуса. Нападавшего водитель запер внутри.
До того как на место прибыла полиция, мужчина ударил себя несколько раз молотком и порезал ножом обивку сидений.
Задержанному оказали первую помощь и вызвали "скорую". Однако он скончался еще до прибытия врачей. По предварительным данным, причиной смерти стали передозировка наркотиков и травма головы, которую он получил после падения.
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