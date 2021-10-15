У Росії на офіс центру “Меморіал” напали під час показу фільму про Голодомор

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. У Москві в офісі правозахисного центру “Меморіал” напали невідомі. Інцидент стався під час показу фільму Аґнешки Холланд “Гарет Джонс” (в українському прокаті — “Ціна правди”). Перегляд був організований спільно з польським культурним центром. Про це у своєму Facebook з посиланням на співробітників “Меморіалу” повідомив російський журналіст Сергій Пархоменко, передає УНН.

Що відомо

Як повідомили російськомовному виданню “Радіо Свобода” (фінансується Конгресом США) в “Меморіалі”, приблизно через 10 хвилин після початку фільму до зали увірвалися люди в масках і наказали всім лежати. Багато глядачів злякалися, вирішивши, що відбувається захоплення заручників.

Потім нападники піднялися на сцену, стали називати присутніх “фашистами” і вигукувати гасла “Геть!” і “Йди!”.

До приїзду поліції вдалося затримати трьох людей. Їх забрали до відділку. Подробиць про нападників і їхні мотиви наразі немає.

Доповнення

Фільм, під час показу якого стався напад, оповідає про британського журналіста, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України.

Довідково

Міжнародне історико-просвітницьке, благодійне і правозахисне товариство “Меморіал” — некомерційна організація, що займається дослідженням політичних репресій в СРСР і сучасній Росії.

Міністерство юстиції Росії визнало правозахисний центр “іноземним агентом” у 2014 році. Історико-просвітницьке товариство було визнано “іноагентом” у 2016-му.

Нагадаємо

У листопаді 2020 року Посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник розкритикував Бундестаг через затягування із визнанням Голодомору геноцидом.

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