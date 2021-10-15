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В России на офис центра "Мемориал" напали во время показа фильма о Голодоморе

В России на офис центра "Мемориал" напали во время показа фильма о Голодоморе

Киев  •  УНН

 • 22214 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. В Москве в офисе правозащитного центра “Мемориал” напали неизвестные. Инцидент произошел во время показа фильма Агнешкы Холланд “Гарет Джонс” (в украинском прокате — “Цена правды”). Просмотр был организован совместно с польским культурным центром. Об этом в своем Facebook со ссылкой на сотрудников “Мемориала” сообщил российский журналист Сергей Пархоменко, передает УНН.

Что известно

Как сообщили русскоязычном изданию “Радио Свобода” (финансируется Конгрессом США) в “Мемориале”, примерно через 10 минут после начала фильма в зал ворвались люди в масках и приказали всем лежать. Многие зрители испугались, решив, что происходит захват заложников.

Затем нападавшие поднялись на сцену, стали называть собравшихся “фашистами” и выкрикивать лозунги “Долой!” и “Иди!”.

До приезда полиции удалось задержать трех человек. Их забрали в участок. Подробностей о нападавших и их мотивы пока нет.

Дополнение

Фильм, во время показа которого случилось нападение, повествует про британского журналиста, который приехал в СССР и стал свидетелем Голодомора на территории Украины.

Справка

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество “Мемориал” — некоммерческая организация, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР и современной России.

Министерство юстиции России признало правозащитный центр “иностранным агентом” в 2014 году. Историко-просветительское общество было признано “иноагентом” в 2016-м.

Напомним

В ноябре 2020 Посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник раскритиковал Бундестаг из-за затягивания с признанием Голодомора геноцидом.

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