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Посол України розкритикував Бундестаг за затягування із визнанням Голодомору геноцидом

Посол України розкритикував Бундестаг за затягування із визнанням Голодомору геноцидом

Київ • УНН

 • 18660 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник розкритикував Бундестаг через затягування із визнанням Голодомору геноцидом. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу посольства України у Федеративній Республіці Німеччина.

Зокрема, глава дипмісії в інтерв’ю “Чому Бундестаг ніяк не насмілиться визнати Голодомор геноцидом?” назвав “розчаруванням те, яким чином у Бундестагу поводяться із Голодомором і наскільки легковажать цією центральною для кожного українця темою”.

Вказано, що головною причиною для Бундестагу не займатися Голодомором вбачається, очевидно, страх перед подальшою конфронтацією із путінською Росією, що посол називає “ганебним”.

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Автором інтерв’ю, яке опублікували у журналі “Cicero”, є Рихард Герцінґер. Повідомляється, що журнал має аудиторію в 500 тис. читачів і ця стаття про Голодомор є найкращою, яка коли-небудь друкувалася у німецьких ЗМІ.

“Із проривом України в нову еру демократії і незалежності від російського панування після „Революції Гідності“, що почалася сім років тому на Майдані, Голодомор перемістився в епіцентр української національної пам’яті. Тепер країна пристрасно прагне всесвітнього визнання історичної несправедливості, що була їй заподіяна. Однак Німеччина і досі ніяк не може сама себе перебороти, щоб задовільнити це бажання... Ані страх перед конкуренцією жертв, ані суперечки навколо юридичних дефініцій не мають стати на шляху офіційному історично-політичному жесту солідарності з Україною... Однак його засудженням Німецький Бундестаг подав би сигнал єдності з Україною, яка після тривалої багатостраждальної історії здійснює новий мужній розбіг під гаслами демократії і європейських цінностей свободи”, — написав Рихард Герцінґер.

Нагадаємо, США, Канада та країни ЄС виступили із заявами щодо Дня пам‘яті жертв Голодоморів.

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