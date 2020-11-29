Щоб такі трагедії більше не повторювалися: патріарх Варфоломій закликав засудити Голодомор

У своєму виступі Патріарх Варфоломій зазначив, що ХХ століття можна вважати найтрагічнішим періодом в історії людства, який був відзначений двома світовими війнами, а також іншими лихами, деякі з яких відомі, а інші менш знайомі або навіть ігноровані.

"Серед останніх ми повинні згадати Голодомор, великий голод в Україні, метою якого було винищити голодом від семи до десяти мільйонів благочестивих українців в найжахливіші роки радянського режиму, з 1932 по 1933 рік, і які ми згадуємо в молитві в цей день. Український термін Голодомор відноситься до навмисно викликаного голоду, диявольського плану сталінської системи, спрямованого на добре спланований геноцид особливо побожних людей з метою викорінення християнської віри і Православної церкви, в той час як, як це не парадоксально,.. український народ був благословенний рясним врожаєм зерна та іншого... І поки люди вмирали від голоду, радянський режим експортував урожай по світу, створюючи ілюзію, що Україна - процвітаюча країна", - вказано у проповіді патріарха Варфоломія.

Як додав патріарх, "ми молимося за спокій душ тих мільйонів благочестивих українців, загиблих в цей трагічний період".

"... ми ніколи не повинні забувати такий... голод, а замість цього ми повинні засудити Голодомор, щоб такі звірства не повторювалися в історії людства", - вказав патріарх Варфоломій.

Нагадаємо, 28 листопада країни-партнери України виступили із заявами до чергової річниці до Дня пам'яті жертв Голодоморів.