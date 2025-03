США, Канада та країни ЄС виступили із заявами щодо Дня пам‘яті жертв Голодоморів

"Наприкінці листопада в Україні вшановують пам‘ять мільйонів жертв сталінського Голодомору 1932-1933 років. США, Канада, європейські країни оприлюднили заяви на знак солідарності з народом України у пам’яті про цю трагедію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зі словами солідарності до України висловилися представники США, Латвії, Швеції, Канади, Великої Британії.

"Ми разом з народом України згадуємо та вшановуємо пам'ять мільйонів невинних українців, які трагічно загинули під час Голодомору 1932-33 років. Наша пам‘ять - найкращий спосіб запобігти таким трагедіям у світі у майбутньому", - йдеться у заяві тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

Ми разом з народом України згадуємо та вшановуємо пам'ять мільйонів невинних українців, які трагічно загинули під час Голодомору 1932-33 років. pic.twitter.com/qdU2QNNJBu

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 28, 2020

Вказується, що МЗС Латвії у відповідній заяві підкреслило, що парламент країни визнає Голодомор геноцидом. Посол Латвії у США висловив підтримку Україні у встановленні історичної справедливості.

"У День пам'яті жертв Голодомору ми згадуємо мільйони людей, які були вбиті та постраждали від геноциду через голод в Україні. Латвія підтримує зусилля України щодо прагнення до історичної справедливості", - йдеться у заяві.

On Holodomor Memorial Day we remember the millions of people who were killed and suffered from the genocidal famine in Ukraine. Latvia supports Ukraine’s efforts to strive for historical justice ⁦⁦⁦@UKRintheUSA⁩ .Remarks from Amb. ⁦@selga_maris⁩ ⁩ pic.twitter.com/EOrKf9UK50

— Latvia in USA (@Latvia_USA) November 26, 2020

"Ми запалюємо свічку пам‘яті" за мільйонами жертв "штучного голоду, організованого тоталітарним комуністичним режимом", - йдеться у зверненні посольства Швеції в Україні.

Today we honour millions of innocent Ukrainian men, women and children, who were brutally murdered by #Holodomor, a man-made famine organized by the totalitarian communist regime in 1932-1933. We are lightening a candle in their memory. pic.twitter.com/HdjWG8Go8j

— Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) November 28, 2020

"Сталін штучно спричинив геноцид українців. На піку Голодомору 1932-33 років, щоденно вмирало від голоду 25 тисяч людей. Ми ніколи не повинні про це забувати", - заявило посольство Канади в Україні.

Today & marks the #DayofVictimsofHolodomors-the Stalin inflicted genocide of the Ukrainian people. At its peak in 1932-33, 25,000 people died of starvation daily. We must never forget! #Lightacandle pic.twitter.com/psTN8iywli

— Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) November 28, 2020

А у своїй заяві міністр оборони Канади Харджит Санджан наголосив на співпраці з українським військом, для того, щоб такі трагедії не повторювались.

"Цього тижня вшанування жертв Голодомору відбуватимуться по всій Канаді. Ми непохитно підтримуємо наших українських друзів та партнерів - навчальна місія UNIFER в Україні це засвідчує. Ми єдині у цьому вшануванні і віддані тому, щоб жахи минулого більше не повторились", - йдеться у заяві міністра.

This week, Holodomor commemorations will happen across. We’re unyielding in our support of our Ukrainian friends & partners- Op UNIFIER, our training mission in, shows just that. We stand united in remembrance & vow never to let horrors of the past happen again. pic.twitter.com/7a4qmyQhdW

— Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 23, 2020

"Одним із найбільш болючих епізодів української історії" назвало Голодомор у своїй заяві посольство Великої Британії.

1/2 Today Ukraine remembers the victims of the Holodomor



This appalling tragedy, brought about by the actions of the Soviet authorities of the time, killed millions of innocent people and remains one of the most painful episodes in Ukraine’s history.#Ukraine

— UK in Ukraine (@UKinUkraine) November 28, 2020

"Запалюючи свічку на честь і пам’ять жертв Голодомору. Навмисний штучний голод режиму Сталіна вбив мільйони людей у 1932-1933 роках. Не забудемо ніколи", - написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

Lightining a candle to honor and remember victims of #Holodomor. An intentional man-made #famine by Stalin’s regime killed millions in 1932-1933. #NeverForget pic.twitter.com/ExSDSE2H0y

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 28, 2020

"У цей сумний День пам’яті жертв Голодомору... Мільйони невинних українців втратили життя через режим Сталіна - жахливий злочин проти українського народу та проти людства", - написав у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Re-reading Red Famine by @anneapplebaum on this sad day of Holodomor Remembrance. Millions of innocent Ukrainians lost their lives under Stalin's regime - an appalling crime against the Ukrainian people and against humanity. pic.twitter.com/v5M3DuzMOy

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 28, 2020

Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів. Зранку Президент та перша леді вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні, а пізніше українські високопосадовці виступили зі зверненнями до українців.

Нагадаємо, раніше глава уряду Канади Джастін Трюдо зробив зворушливу заяву з нагоди Дня пам'яті жертв Голодоморів.