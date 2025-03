США, Канада и страны ЕС выступили с заявлениями по поводу Дня памяти жертв Голодоморов

"В конце ноября в Украине чтят память миллионов жертв сталинского Голодомора 1932-1933 годов. США, Канада, европейские страны обнародовали заявления в знак солидарности с народом Украины в памяти об этой трагедии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что со словами солидарности в Украину высказались представители США, Латвии, Швеции, Канады, Великобритании.

"Мы вместе с народом Украины вспоминаем и чтим память миллионов невинных украинцев, которые трагически погибли во время Голодомора 1932-33 годов. Наша память - лучший способ предотвратить такие трагедии в мире в будущем", - говорится в заявлении временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин.

Мы вместе с народом Украины вспоминаем и чтим память миллионов невинных украинский, которые трагически погибли во время Голодомора 1932-33 годов. pic.twitter.com/qdU2QNNJBu

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 28, 2020

Указывается, что МИД Латвии в заявлении подчеркнул, что парламент страны признает Голодомор геноцидом. Посол Латвии в США выразил поддержку Украине в установлении исторической справедливости.

"В День памяти жертв Голодомора мы вспоминаем миллионы людей, которые были убиты и пострадали от геноцида через голод в Украине. Латвия поддерживает усилия Украины относительно стремления к исторической справедливости", - говорится в заявлении.

On Holodomor Memorial Day we remember the millions of people who were killed and suffered from the genocidal famine in Ukraine. Latvia supports Ukraine's efforts to strive for historical justice @UKRintheUSA .Remarks from Amb. @selga_maris pic.twitter.com/EOrKf9UK50

- Latvia in USA (@Latvia_USA) November 26, 2020

"Мы зажигаем свечу памяти" с миллионами жертв "искусственного голода, организованного тоталитарным коммунистическим режимом", - говорится в обращении посольства Швеции в Украине.

Today we honour millions of innocent Ukrainian men, women and children, who were brutally murdered by #Holodomor , a man-made famine organized by the totalitarian communist regime in 1932-1933. We are lightening a candle in their memory. pic.twitter.com/HdjWG8Go8j

- Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) November 28, 2020

"Сталин искусственно вызвал геноцид украинцев. На пике Голодомора 1932-33 годов, ежедневно умирало от голода 25 тысяч человек. Мы никогда не должны об этом забывать", - заявило посольство Канады в Украине.

Today & marks the #DayofVictimsofHolodomors -the Stalin inflicted genocide of the Ukrainian people. At its peak in 1932-33, 25,000 people died of starvation daily. We must never forget! #Lightacandle pic.twitter.com/psTN8iywli

- Canada in Ukraine (@CanEmbUkraine) November 28, 2020

А в своем заявлении министр обороны Канады Харджит Санджан отметил сотрудничество с украинским войском, для того, чтобы такие трагедии не повторялись.

"На этой неделе чествование памяти жертв Голодомора проходит по всей Канаде. Мы твердо поддерживаем наших украинских друзей и партнеров - обучающая миссия UNIFER в Украине это свидетельствует. Мы едины в этом чествовании и отданы тому, чтобы ужасы прошлого больше не повторились", - говорится в заявлении министра.

This week, Holodomor commemorations will happen across. We're unyielding in our support of our Ukrainian friends & partners- Op UNIFIER, our training mission in, shows just that. We stand united in remembrance & vow never to let horrors of the past happen again. pic.twitter.com/7a4qmyQhdW

- Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) November 23, 2020

"Одним из самых болезненных эпизодов украинской истории" назвало Голодомор в своем заявлении посольство Великобритании.

1/2 Today Ukraine remembers the victims of the Holodomor



This appalling tragedy, brought about by the actions of the Soviet authorities of the time, killed millions of innocent people and remains one of the most painful episodes in Ukraine's history. #Ukraine

- UK in Ukraine (@UKinUkraine) November 28, 2020

"Зажигая свечу в честь и память жертв Голодомора. Намеренный искусственный голод режима Сталина убил миллионы людей в 1932-1933 годах. Не забудем никогда", - написал в Twitter глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс.

Lightining a candle to honor and remember victims of #Holodomor . An intentional man-made #famine by Stalin's regime killed millions in 1932-1933. #NeverForget pic.twitter.com/ExSDSE2H0y

- Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) November 28, 2020

"В этот печальный День памяти жертв Голодомора... Миллионы невинных украинцев лишились жизни из-за режима Сталина - ужасное преступление против украинского народа и против человечества", - написал в Twitter посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Re-reading Red Famine by @anneapplebaum on this sad day of Holodomor Remembrance. Millions of innocent Ukrainians lost their lives under Stalin's regime - an appalling crime against the Ukrainian people and against humanity. pic.twitter.com/v5M3DuzMOy

- Matti Maasikas (@MattiMaasikas) November 28, 2020

Как сообщалось ранее в УНН, сегодня в Украине чествуют память жертв Голодоморов. Утром Президент и первая леди почтили память жертв Голодоморов в Украине, а позже украинские ТОП-чиновники выступили с обращениями к украинцам.

Напомним, ранее глава правительства Канады Джастин Трюдо сделал трогательную заявление по случаю Дня памяти жертв Голодоморов.