У Петербурзі чоловік із молотком та ножами напав на автобус: під час затримання він помер

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Напад стався у Красносільському районі Петербурга.

"Для затримання озброєного правопорушника один із поліцейських застосував сльозогінний газ. Чоловік головою розбив бічне скло в салоні автобуса, випав назовні та вдарився об асфальт. Після цього він схопився і спробував втекти, але його знерухомили поліцейські", — ідеться у повідомленні.

Зазначають, що ніхто із пасажирів не постраждав. Коли чоловік напав, вони швидко покинули салон автобуса. Нападника водій замкнув усередині.

До того, як на місце прибула поліція, чоловік вдарив себе кілька разів молотком і порізав ножем оббивку сидінь.

Затриманому на місці надали першу допомогу та викликали "швидку". Однак він помер ще до прибуття лікарів. За попередніми даними, причиною смерті стали передозування наркотиків та травма голови, яку він дістав після падіння.

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