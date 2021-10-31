В Токио неизвестный ранил пассажиров в поезде метро, и поджег вагон

Детали

Согласно информации, инцидент произошел 31 октября, в городе Тефу на западе Токио около 20:00 по местному времени. По предварительной информации, нападающим оказался 20-летний японец, который сначала набросился на пассажиров с ножом, потом разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость, а затем поджег ее. От пламя загорелась левая сторона сидений.

В поезде началась паника, люди бежали в другие вагоны, падали, но пытались спастись. В сети появились кадры, на которых видно, как японцы пытаются выбраться из вагонов на платформе через окно.

京王線火災（テロ？）規制線が貼られました pic.twitter.com/TJDkIef0EO

京王線火災（テロ？）警察・消防が次々きます pic.twitter.com/AexFUp2wbr



По данным телеканала NHK, пострадали восемь человек, однако по информации других СМИ, число пострадавших достигает 15, есть раненые.



Cообщается, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. На место вызвали шесть машин скорой помощи.

Полиция задержала преступника. Сопротивления он не оказал. Мотивы его действий пока не известны.

Напомним

Ранее в российском городе Санкт-Петербург мужчина с молотком и двумя ножами напал на рейсовый автобус. При попытке скрыться от полиции преступник умер.

Никто из пассажиров не пострадал. Когда мужчина напал, они быстро покинули салон автобуса. Нападавшего водитель запер внутри.

До того как на место прибыла полиция, мужчина ударил себя несколько раз молотком и порезал ножом обивку сидений.