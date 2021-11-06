У Німеччині невідомий поранив ножем трьох пасажирів поїзда

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Повідомляється, що поїзд їхав між містами Регенсбург і Нюрнберг. Близько 8:30 за місцевим часом чоловік напав з ножем на пасажирів поїзда, і поранив трьох. З постраждалими та очевидцями події працюють правоохоронні органи.

Зловмисника затримано. Мотиви злочинця не встановлені. Причини і обставини події уточнюються.

Нагадаємо

31 жовтня в місті Тефу (Захід Токіо) чоловік напав з ножем на 15 пасажирів метро в поїзді під час руху. Після цього він розлив у вагоні займисту рідину, а потім підпалив її.



Пізніше поліція повідомила, що кількість постраждалих під час нападу з ножем у вагоні електропоїзда в Токіо зросла до 17. Нападник був одягнений в костюм Джокера.