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В Германии не исключают причастности России к инциденту с Ryanair в Минске

Киев • УНН

 • 14683 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Причастность России к вынужденной посадки рейса Ryanair в Минске с последующим задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, находившихся на борту, исключать нельзя. Такое мнение высказал председатель комитета по иностранным делам бундестага - представитель правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген в интервью изданию Rheinische Post и General-Anzeiger, опубликованном в среду, 26 мая, передает УНН со ссылкой на DW.

В Германии не исключают причастности России к инциденту с Ryanair в Минске

Цитата

“Нужно как минимум исходить из того, что государственный угон самолета был принят в Кремле или даже получило оперативную поддержку со стороны России”, — заявил политик. По мнению Реттген, без масштабной поддержки президента РФ Владимира Путина правитель Беларуси Александр Лукашенко уже давно потерял бы власть.

Норберт Реттген высказал мнение, что штрафные санкции против режима Лукашенко нужно усилить. “Пришло время ударить жесткими санкциями по всем опорам режима Лукашенко: военным, полиции, администрации, спецслужбам и всем госпредприятиям, экономически обеспечивают существование этого режима и его коррумпированных бенефициаров”, — подчеркнул немецкий политик в беседе с журналистами. Помимо прочего, он предложил заморозить кредит на поставку оборудования Siemens для электростанции в Беларуси, выданный немецким государственным банком KfW.

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Мысль о том, что РФ может быть причастна к операции по принудительной посадке лайнера Ryanair в Минске, разделяет и глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер. “Этот инцидент показывает, что руководство в Москве больше не хочет добрососедских отношений с Европой и вместо этого целенаправленно идет на конфликт”, — заявил он изданию Augsburger Allgemeine.

Запад о действиях Минска в ситуации с лайнером Ryanair

Действия Минска резко осудили в Евросоюзе, США, Великобритания, Украина, НАТО и ООН.

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24 мая Совет ЕС призвал европейские авиакомпании перестать летать над Беларусью и объявил о запрете для белорусских авиакомпаний на использование аэропортов на территории ЕС и воздушного пространства Евросоюза. Со своей стороны, президент Соединенных Штатов Джо Байден приветствовал эти меры и пообещал, что его администрация также разработает набор санкций для привлечения к ответственности виновных в произошедшем с лайнером Ryanair и Романом Протасевичем.

Кремль отрицает любую причастность к инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси.

Ожидается, что Александр Лукашенко 26 мая сделает официальное заявление по поводу случившегося.

Дополнительно

Начиная с 00:00 26 мая Украина приостановила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Контекст

23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

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