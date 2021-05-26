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The Guardian

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У Німеччині не виключають причетності Росії до інциденту з Ryanair в Мінську

Київ • УНН

 • 14683 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Причетності Росії до вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську з подальшим затриманням білоруського журналіста Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги, що знаходились на борту, виключати не можна. Таку думку висловив голова комітету у закордонних справах бундестагу - представник правлячого в ФРН Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Норберт Реттген в інтерв'ю виданням Rheinische Post і General-Anzeiger, опублікованому в середу, 26 травня, передає УНН із посиланням на DW.

У Німеччині не виключають причетності Росії до інциденту з Ryanair в Мінську

Цитата

“Потрібно як мінімум виходити з того, що державне викрадення літака було схвалене в Кремлі або навіть отримало оперативну підтримку з боку Росії”, — заявив політик. На думку Реттген, без масштабної підтримки президента РФ Володимира Путіна правитель Білорусі Олександр Лукашенко вже давно втратив би владу.

Норберт Реттген висловив думку, що штрафні санкції проти режиму Лукашенка потрібно посилити. “Прийшов час вдарити жорсткими санкціями по всіх опорах режиму Лукашенко: військовим, поліції, адміністрації, спецслужбам і всім держпідприємствам, що економічно забезпечують існування цього режиму і його корумпованих бенефіціарів”, — підкреслив німецький політик в бесіді з журналістами. Крім іншого, він запропонував заморозити кредит на поставку обладнання Siemens для електростанції в Білорусі, виданий німецьким державним банком KfW.

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Думка про те, що Росія може бути причетна до операції щодо примусової посадки лайнера Ryanair в Мінську, розділяє і глава фракції консервативної Європейської народної партії (EVP) в Європарламенті Манфред Вебер. “Цей інцидент показує, що керівництво в Москві більше не хоче добросусідських відносин з Європою і замість цього цілеспрямовано йде на конфлікт”, — заявив він виданню Augsburger Allgemeine.

Захід про дії Мінська в ситуації з лайнером Ryanair

Дії Мінська різко засудили в Євросоюзі, США, Велика Британія, Україна, НАТО і ООН.

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24 травня Рада ЄС закликав європейські авіакомпанії перестати літати над Білоруссю і оголосив про заборону для білоруських авіакомпаній на використання аеропортів на території ЄС і повітряного простору Євросоюзу. Зі свого боку, президент Сполучених Штатів Джо Байден вітав ці заходи і пообіцяв, що його адміністрація також розробить набір санкцій для притягнення до відповідальності винних в події з лайнером Ryanair і Романом Протасевичем.

Кремль заперечує будь-яку причетність до інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Білорусі.

Очікується, що Олександр Лукашенко 26 травня зробить офіційну заяву з приводу того, що сталося.

Додатково

Починаючи з 00:00 26 травня Україна призупинила авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.

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