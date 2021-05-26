Макрон вимагає нового підходу Євросоюзу до Росії і Білорусі

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За словами глави французької держави, політика покрокового введення санкцій як реакція на тупикову ситуацію більше не є ефективною. “Євросоюзу варто задатися питанням про те, як можуть виглядати більш дієві відповіді”, — підкреслив в зв’язку з цим Макрон.

З його точки зору, щодо Росії європейцям необхідні “короткострокова, середньострокова і довгострокова стратегії”, які потрібно обговорити перед черговим самітом Євросоюзу, наміченого на 24-25 червня. До цього часу Єврокомісія, а також верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель повинні будуть за дорученням Ради ЄС підготувати звіт про опції в стосунках з Росією, зазначено в проекті комюніке травневого саміту ЄС.

Санкції ЄС проти Білорусі

Що стосується Білорусі, то санкції, введені ЄС після жорсткого придушення протестів проти фальсифікації виборів президента країни в 2020 році, в кінці травня були доповнені новими штрафними заходами, прийнятими в зв’язку з інцидентом навколо лайнера авіакомпанії Ryanair, який білоруська влада змусила зробити посадку в Мінську, і в подальшому затримала опозиційного журналіста Романа Протасевича, що знаходився на борту.

Реагуючи на цю ситуацію, Рада ЄС закликала європейські авіакомпанії перестати літати над територією Білорусі, заборонивши білоруським авіакомпаніям користуватися послугами аеропортів в ЄС і закрив для них повітряний простір Євросоюзу.

За даними інформаційних агентств, 26 травня Франція, Естонія та Ірландія збираються обговорити інцидент з лайнером Ryanair на закритій зустрічі Ради Безпеки ООН.