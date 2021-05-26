Макрон требует от Евросоюза нового подхода к России и Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Евросоюзу следует в корне изменить подход к России и Беларуси, поскольку нынешняя политика санкций больше не дает результата. Такое мнение высказал во вторник, 25 мая, после завершения саммита ЕС в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон, передает УНН.
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По словам главы французского государства, политика пошагового введения санкций, как реакция на тупиковую ситуацию, больше не является эффективной. “Евросоюзу следует задаться вопросом о том, как могут выглядеть более действенные ответы”, — подчеркнул в связи с этим Макрон.
С его точки зрения, касательно России европейцам необходимы “краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная стратегии”, которые нужно обсудить перед очередным саммитом Евросоюза, намеченного на 24-25 июня. К этому времени Еврокомиссия, а также верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель должны будут по поручению Совета ЕС подготовить отчет о опции в отношениях с Россией, говорится в проекте коммюнике майского саммита ЕС.
Санкции ЕС против Беларуси
Что касается Беларуси, то санкции, введенные ЕС после жесткого подавления протестов против фальсификации выборов президента страны в 2020 году, в конце мая были дополнены новыми штрафными мерами, принятыми в связи с инцидентом вокруг лайнера авиакомпании Ryanair, который белорусские власти заставила совершить посадку в Минск, и в дальнейшем задержала оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находившийся на борту.
Реагируя на эту ситуацию, Совет ЕС призвал европейские авиакомпании перестать летать над территорией Беларуси, запретив белорусским авиакомпаниям пользоваться услугами аэропортов в ЕС и закрыл для них воздушное пространство Евросоюза.
По данным информационных агентств, 26 мая Франция, Эстония и Ирландия намерены обсудить инцидент с лайнером Ryanair на закрытой встрече Совета Безопасности ООН.