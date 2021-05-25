Радбез ООН скликає термінове засідання для обговорення ситуації у Білорусі

Деталі

Зазначається, що обговорення відбудеться за зачиненими дверима й у неформальному форматі, а відтак ніхто із країн-представників у Радбезі не може виступити проти засідання.

Нагадаємо

Раніше речник Верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл заявив, що ООН “шоковані незаконним арештом і свавільним утриманням” Протасевича, “погрозою застосування військової сили” для його затримання та “зловживанням державної влади проти журналіста, що виконує функції, захищені міжнародним правом”.

“Ми боїмось за безпеку Романа Протасевича й хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяно й не застосовують тортури. Його поява на державному телебаченні минулої ночі не була переконливою, з огляду на очевидні синці на обличчі, й високу вірогідність того, що його поява не була добровільною, а „зізнання“ у серйозних злочинах — силувані”, — мовиться у заяві Колвілла, цитує “Радіо Свобода”.

Інцидент також засудили Сполучені Штати, Євросоюз, Україна та низка країн світу й закликали негайно звільнити журналіста та його дівчину. Зокрема, ЄС узгодив запровадження додаткових санкцій щодо Мінська, український уряд оголосив, що припиняє авіасполучення з Білоруссю, а президент Джо Байден пообіцяв співпрацювати із Європою у запровадженні обмежень проти причетних до затримання Протасевича.

Додатково

Починаючи з 00:00 26 травня Україна призупинила авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Контекст

23 травня близько 15-ї години дня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасєвіч, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасєвіча відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасєвіча в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчині Протасевича.

МВС Білорусі заявило 24 травня, що затриманий Протасєвіч перебуває у СІЗО в Мінську.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося.