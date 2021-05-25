Совбез ООН созывает экстренное заседание для обсуждения ситуации в Беларуси

КИЕВ. 26 мая. УНН. Эстония, Франция и Ирландия созывают немедленное заседание Совета безопасности ООН по ситуации вокруг принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и ареста журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

Детали Отмечается, что обсуждение состоится за закрытыми дверями и в неформальном формате, а потому никто из стран-представителей в Совбезе не может выступить против заседания. Напомним Ранее пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что ООН “шокированы незаконным арестом и произвольным содержанием” Протасевича, “угрозой применения военной силы” для его задержания и “злоупотреблением государственной властью против журналиста, выполняющего функции, защищенные международным правом”. “Мы боимся за безопасность Романа Протасевича и хотим получить гарантии, что к нему относятся по-человечески и не применяют пытки. Его появление на государственном телевидении прошлой ночью не было убедительным, учитывая очевидные синяки на лице, и высокую вероятность того, что его появление не было добровольным, а „признание“ в серьезных преступлениях — натянуто”, — говорится в заявлении Колвилл, цитирует “Радио Свобода”. Инцидент также осудили Соединенные Штаты, Евросоюз, Украина и ряд стран мира и призвали немедленно освободить журналиста и его девушку. В частности, ЕС согласовал введение дополнительных санкций в отношении Минска, украинское правительство объявило, что прекращает авиасообщение с Беларусью, а президент Джо Байден пообещал сотрудничать с Европой в введении ограничений против причастных к задержанию Протасевича. Дополнительно Начиная с 00:00 26 мая Украина приостановила авиасообщение с Беларусью. Украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Контекст 23 мая около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу. Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапеге, девушке Протасевича. МВД Беларуси заявило 24 мая, что задержанный Протасевич находится в СИЗО в Минске. Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.