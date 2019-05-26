В Германии самолет застрял в кроне деревьев

Так, сообщается, что около 15:20 сверхлегкий самолет потерпел крушение недалеко от Дортмунда и застрял в кроне деревьев на большой высоте. Только к шести часам вечера мужчина и женщина были спасены благодаря работе экстренных служб. Оба были отправлены в местную больницу для осмотра, но, по информации издания, они не получили серьёзных травм.

Согласно предварительным данным, по словам представителя полиции, чартерный самолет, вероятно, отбросило на деревья из-за сильного бокового ветра.

Как сообщал УНН, в Северной Каролине потерпел крушение самолет морской пехоты США.



