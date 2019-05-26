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У Німеччині літак застряг в кроні дерев

У Німеччині літак застряг в кроні дерев

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У суботу в Німеччині невеликий літак зазнав аварії. Від загибелі пілота і його супутницю врятували дерева, в яких застряг літак, повиснувши догори дригом. Про це повідомляє німецьке видання Bild, передає УНН.

Так, повідомляється, що близько 15:20 надлегкий літак зазнав аварії недалеко від Дортмунда і застряг в кроні дерев на великій висоті. Тільки о шостій годині вечора чоловік і жінка були врятовані завдяки роботі екстрених служб. Обидва були відправлені в місцеву лікарню для огляду, але, за інформацією видання, вони не отримали серйозних травм.

Згідно з попередніми даними, за словами представника поліції, чартерний літак, ймовірно, відкинуло на дерева з-за сильного бокового вітру.

Як повідомляв УНН, в Північній Кароліні розбився літак морської піхоти США.

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