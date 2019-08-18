В Германии два человека погибли от нападения мужчины на вокзале
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Германии мужчина с ножом на вокзале набросился на людей, в результате погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание TZ.
Нападение произошло на вокзале немецкого города Изерлон. Мужчина убил 23-летнего парня и 32-летнюю женщину, которая ехала с двухмесячным ребенком. Ребенок остался невредим.
Причиной смерти обоих жертв стали многочисленные травмы, нанесенные резкой силой. Орудие убийства было изъято на месте преступления. Это стандартный кухонный нож с длиной лезвия 12 см.
43-летний злоумышленник был задержан на месте происшествия. Мотивы жестокого убийства до сих пор не выяснены.
Напомним, в пригороде Парижа, во Франции, клиент застрелил официанта за то, что тот недостаточно быстро приготовил сэндвич.