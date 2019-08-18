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У Німеччині двоє людей загинуло від нападу чоловіка на вокзалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Німеччині чоловік із ножем на вокзалі накинувся на людей, в результаті загинуло двоє. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання TZ.

Напад стався на вокзалі німецького міста Ізерлон. Чоловік вбив 23-річного хлопця та 32-річну жінку, яка їхала з двомісячною дитиною. Дитина залишилася неушкодженою.

Причиною смерті обох жертв стали численні травми, завдані різкою силою. Знаряддя вбивства було вилучено на місці злочину. Це стандартний кухонний ніж з довжиною леза 12 см.

43-річний зловмисник був затриманий на місці події. Мотиви жорстокого вбивства досі не з’ясовані.

Нагадаємо, у передмісті Парижа, у Франції, клієнт застрелив офіціанта через те, що той недостатньо швидко приготував сандвіч.

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