У Німеччині двоє людей загинуло від нападу чоловіка на вокзалі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Німеччині чоловік із ножем на вокзалі накинувся на людей, в результаті загинуло двоє. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання TZ.
Напад стався на вокзалі німецького міста Ізерлон. Чоловік вбив 23-річного хлопця та 32-річну жінку, яка їхала з двомісячною дитиною. Дитина залишилася неушкодженою.
Причиною смерті обох жертв стали численні травми, завдані різкою силою. Знаряддя вбивства було вилучено на місці злочину. Це стандартний кухонний ніж з довжиною леза 12 см.
43-річний зловмисник був затриманий на місці події. Мотиви жорстокого вбивства досі не з’ясовані.
Нагадаємо, у передмісті Парижа, у Франції, клієнт застрелив офіціанта через те, що той недостатньо швидко приготував сандвіч.