Поблизу Парижа клієнт застрелив офіціанта через те, що йому довго готували сендвіч
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У передмісті Парижа, у Франції, клієнт застрелив офіціанта через те, що той недостатньо швидко приготував сендвіч. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC News.
Подія сталася у п’ятницю ввечері в піцерії передмістя Парижа. Клієнт був злим через те, що довго чекав на замовлення і вистрелив у плече офіціанта. 28-річний хлопець помер на місці події.
Підозрюваний втік з місця злочину і не був спійманий. Інцидент приголомшив всіх місцевих жителів і власників магазинів.
Нагадаємо, наприкінці липня на південному сході Франції сталася стрілянина.