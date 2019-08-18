Возле Парижа клиент застрелил официанта из-за того, что ему долго готовили сэндвич
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В пригороде Парижа, во Франции, клиент застрелил официанта за то, что тот недостаточно быстро приготовил сэндвич. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.
Происшествие произошло в пьятницу вечером в пиццерии пригород Парижа. Клиент был злым из-за того, что долго ждал заказ и выстрелил в плечо официанта. 28-летний парень умер на месте происшествия.
Подозреваемый скрылся с места преступления и не был пойман. Инцидент потряс всех местных жителей и владельцев магазинов.
Напомним, в конце июля на юго-востоке Франции произошла стрельба.