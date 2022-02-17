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В Германии из-за мощного урагана “Иления” отменяют авиарейсы и останавливают поезда

В Германии из-за мощного урагана “Иления” отменяют авиарейсы и останавливают поезда

Киев • УНН

 • 20444 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. В четверг утром в семи федеральных землях Германии пронесся сильный ураган “Иления”, который вызвал перебои в подаче электроэнергии, а также отмену авиарейсов и поездов. Об этом сообщает немецкое издание dpa, пишет УНН.

Детали

Немецкая метеорологическая служба ранее выпустила несколько предупреждений о суровых погодных условиях, и грядущем шторме “Иления” поздно вечером в среду, заявив, что ураган может продлиться в течение нескольких дней.

“Средняя скорость ветра 120 километров в час (км/ч) была зафиксирована в течение получаса на самой высокой вершине северной Германии, Брокене, в горах Гарца рано утром в четверг. Максимальная скорость на этом отрезке составила 152 км/ч”, - пишет ведомство.

Из-за погоды, в берлинском международном аэропорту BER пассажиров не допускали к посадке на самолеты. В результате, авиакомпания Lufthansa отменила 20 рейсов в качестве меры предосторожности.

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn приостановил движение поездов дальнего следования в нескольких регионах на севере страны из-за неблагоприятных погодных условий.

По сообщению компании, поезда дальнего следования не курсируют в землях Нижняя Саксония, Бремен, Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания, Берлин и Бранденбург.

По данным крупнейшего государственного поставщика электроэнергии Bayernwerk Netz, в Баварии на юге не менее 10 тысяч человек на какое-то время остались без электричества.

Службы экстренной помощи в столице заявили, что в четверг утром они были перегружены, после того как аналогичное чрезвычайное положение было объявлено ночью, когда в течение 3,5 часов поступило около 76 вызовов, связанных с погодой.

“Большинство инцидентов связано с упавшими деревьями или незакрепленными строительными материалами. Сообщений о пострадавших пока не поступало. Жителей предупредили не покидать дома без необходимости и не заходить в леса и парки”, - говорится в сообщении.

Напомним

В начале февраля на Мадагаскаре в результате циклона “Батсирай” погибли более 20 человек. Тысячи человек остались без жилья.

Более 72 тысяч человек пострадали от непогоды. Еще более 62 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в результате стихии. Жертвами циклона "Батсирай" стали по меньшей мере 27 человек. Среди погибших трое детей в возрасте до 12 лет.

От урагана пострадали сотни школ, в результате чего около 9 271 ребенка не посещали школу. Циклон также повредил инфраструктуру, в том числе не менее 17 дорог и 17 мостов. В некоторых городах были перебои с подачей электроэнергии и воды.

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