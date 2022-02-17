У Німеччині через потужний ураган “Іленія” скасовують авіарейси та зупиняють поїзди

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Німецька метеорологічна служба раніше випустила кілька попереджень про суворі погодні умови і майбутній шторм "Іленія" пізно ввечері в середу, заявивши, що ураган може тривати протягом декількох днів.

"Середня швидкість вітру 120 кілометрів на годину (км/год) була зафіксована протягом півгодини на найвищій вершині північної Німеччини, Брокені, в горах Гарца рано вранці в четвер. Максимальна швидкість на цьому відрізку склала 152 км/ год", - пише відомство.

Через погоду, в Берлінському міжнародному аеропорту BER пасажирів не допускали до посадки на літаки. У результаті, авіакомпанія Lufthansa скасувала 20 рейсів в якості запобіжного заходу.

Залізничний оператор Deutsche Bahn призупинив рух поїздів далекого прямування у декількох регіонах на півночі країни через несприятливі погодні умови.

За повідомленням компанії, поїзди далекого прямування не курсують в землях Нижня Саксонія, Бремен, Шлезвіг-Гольштейн, Мекленбург-Передня Померанія, Берлін і Бранденбург.

За даними найбільшого державного постачальника електроенергії Bayernwerk Netz, в Баварії на півдні не менше 10 тисяч осіб на якийсь час залишилися без електрики.

Служби екстреної допомоги в столиці заявили, що в четвер вранці вони були перевантажені, після того як аналогічний надзвичайний стан було оголошено вночі, коли протягом 3,5 годин надійшло близько 76 викликів, пов'язаних з погодою.

"Більшість інцидентів пов'язані з падаючими деревами або незакріпленими будівельними матеріалами. Повідомлень про постраждалих поки не надходило. Жителів попередили не залишати будинки без необхідності і не заходити в ліси і парки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На початку лютого на Мадагаскарі в результаті циклону "Батсірай" загинули більше 20 осіб. Тисячі людей залишилися без житла.



Більше 72 тисяч людей постраждали від негоди. Ще понад 62 тисячі людей були змушені покинути свої будинки в результаті стихії. Жертвами циклону "Батсірай" стали щонайменше 27 осіб. Серед загиблих троє дітей віком до 12 років.

Від урагану постраждали сотні шкіл, в результаті чого близько 9 271 дитини не відвідували школу. Циклон також пошкодив інфраструктуру, в тому числі не менше 17 доріг і 17 мостів. У деяких містах були перебої з подачею електроенергії та води.