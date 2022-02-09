Циклон “Батсирай” на Мадагаскаре: число жертв увеличилось
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На Мадагаскаре в результате циклона “Батсирай” погибли более 20 человек. Тысячи человек остались без жилья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АВС News.
Детали
Отмечается, что более 72 000 человек пострадали от непогоды. Еще более 62 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате стихии. Жертвами циклона "Батсирай" стали по меньшей мере 27 человек. Среди погибших трое детей в возрасте до 12 лет.
От урагана пострадали сотни школ, в результате чего около 9 271 ребенка не посещали школу. Циклон также повредил инфраструктуру, в том числе не менее 17 дорог и 17 мостов. В некоторых городах были перебои с подачей электроэнергии и воды.
Контекст
Циклон “Батсирай” сушей пронесся поздно вечером в субботу, обрушившись на восточное побережье с ливнем и скоростью ветра 165 км/час. Циклон вызвал наводнения, обрушил здания и вызвал отключение электроэнергии. Одним из наиболее пострадавших городов была Нуси-Варика, где почти 95% зданий разрушено.
Дополнения
Мадагаскар все еще не оправился от тропического циклона “Ана”, который обрушился на островную страну в Индийском океане 22 января, в результате чего по меньшей мере 55 человек погибли в результате оползней и обрушенных зданий, а также вызвал широкомасштабные наводнения.
После разрушения Мадагаскара, “Ана” двинулась на запад, достигнув берега в Мозамбике и продолжив движение вглубь страны, в Малави. Всего погибло 88 человек, в том числе на Мадагаскаре.