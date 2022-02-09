Циклон “Батсірай” на Мадагаскарі: кількість жертв збільшилася
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Мадагаскарі внаслідок циклону “Батсірай” загинули понад 20 людей. Тисячі осіб залишилися без житла. Про це повідомляє УНН з посиланням на АВС News.
Деталі
Зазначається, що понад 72 000 людей постраждали від негоди. Ще понад 62 000 людей були змушені покинути свої будинки в результаті стихії. Жертвами циклону “Батсірай” стали щонайменше 27 осіб. Серед загиблих троє дітей віком до 12 років.
Від урагану постраждали сотні шкіл, в результаті чого близько 9 271 дитини не відвідували школу. Циклон також пошкодив інфраструктуру, в тому числі не менше 17 доріг і 17 мостів. У деяких містах були перебої з подачею електроенергії та води.
Контекст
Циклон “Батсірай” пронісся сушею пізно ввечері в суботу, обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год. Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення електроенергії. Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель зруйновано.
Доповнення
Мадагаскар все ще не оговтався від тропічного циклону “Ана”, який обрушився на острівну країну в Індійському океані 22 січня, внаслідок чого щонайменше 55 людей загинули внаслідок зсувів та обвалених будівель, а також викликав широкомасштабні повені.
Після руйнування Мадагаскару, “Ана” рушила на захід, досягнувши берега в Мозамбіку і продовживши рух углиб країни, в Малаві. Загалом загинуло 88 людей, зокрема на Мадагаскарі.