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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Циклон “Батсірай”: на Мадагаскарі внаслідок негоди загинули щонайменше 10 осіб

Циклон “Батсірай”: на Мадагаскарі внаслідок негоди загинули щонайменше 10 осіб

Київ • УНН

 • 19107 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Мадагаскарі внаслідок циклону “Батсірай” загинули 10 людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару, інформує УНН.

Деталі

Державне радіо повідомило, що деякі люди загинули внаслідок обвалу будівлі у місті Амбалавао.

Циклон “Батсірай” пронісся сушею пізно ввечері в суботу, обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год. Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення електроенергії.

Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель зруйновано.

Доповнення

Мадагаскар все ще не оговтався від тропічного циклону “Ана”, який обрушився на острівну країну в Індійському океані 22 січня, внаслідок чого щонайменше 55 людей загинули внаслідок зсувів та обвалених будівель, а також викликав широкомасштабні повені.

Після руйнування Мадагаскару, “Ана” рушила на захід, досягнувши берега в Мозамбіку і продовживши рух углиб країни, в Малаві. Загалом загинуло 88 людей, зокрема на Мадагаскарі.

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