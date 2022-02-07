Циклон “Батсірай”: на Мадагаскарі внаслідок негоди загинули щонайменше 10 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Мадагаскарі внаслідок циклону “Батсірай” загинули 10 людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Управління ризиками та стихійними лихами Мадагаскару, інформує УНН.
Деталі
Державне радіо повідомило, що деякі люди загинули внаслідок обвалу будівлі у місті Амбалавао.
Циклон “Батсірай” пронісся сушею пізно ввечері в суботу, обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год. Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення електроенергії.
Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель зруйновано.
Доповнення
Мадагаскар все ще не оговтався від тропічного циклону “Ана”, який обрушився на острівну країну в Індійському океані 22 січня, внаслідок чого щонайменше 55 людей загинули внаслідок зсувів та обвалених будівель, а також викликав широкомасштабні повені.
Після руйнування Мадагаскару, “Ана” рушила на захід, досягнувши берега в Мозамбіку і продовживши рух углиб країни, в Малаві. Загалом загинуло 88 людей, зокрема на Мадагаскарі.