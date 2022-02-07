Циклон “Батсирай”: на Мадагаскаре в результате непогоды погибли по меньшей мере 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На Мадагаскаре в результате циклона “Батсирай” погибли 10 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Управление рисками и стихийными бедствиями Мадагаскара, информирует УНН.
Детали
Государственное радио сообщило, что некоторые люди погибли в результате обрушения здания в городе Амбалавао.
Циклон “Батсирай” пронесся сушей поздно вечером в субботу, обрушившись на восточное побережье с ливнем и скоростью ветра 165 км/час. Циклон вызвал наводнения, обрушил здания и вызвал отключение электроэнергии.
Одним из наиболее пострадавших городов была Нуси-Варика, где почти 95% зданий разрушено.
Дополнения
Мадагаскар все еще не оправился от тропического циклона “Ана”, который обрушился на островную страну в Индийском океане 22 января, в результате чего по меньшей мере 55 человек погибли в результате оползней и обрушенных зданий, а также вызвал широкомасштабные наводнения.
После разрушения Мадагаскара, “Ана” двинулась на запад, достигнув берега в Мозамбике и продолжив движение вглубь страны, в Малави. Всего погибло 88 человек, в том числе на Мадагаскаре.