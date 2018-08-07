В Германии частично эвакуировали аэропорт Франкфурта

"В районе А Терминала 1 в аэропорту Франкфурта правоохранители проводят мероприятия. Это включает в себя немедленное приостановление посадки самолетов и очистки зоны безопасности на уровнях 2 и 3", - написал в Twitter Федеральное управление полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне.



Как сообщают некоторые немецкие СМИ, эвакуация произошла из-за несанкционированного проникновения в зону безопасности аэропорта человека, который позже исчез.



Напомним, за минувшие сутки в Италии недалеко от аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере двое и пострадали более 80 человек.



