В Германии частично эвакуировали аэропорт Франкфурта
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали. Об этом сообщили в Twitter местные правоохранители, передает УНН.
"В районе А Терминала 1 в аэропорту Франкфурта правоохранители проводят мероприятия. Это включает в себя немедленное приостановление посадки самолетов и очистки зоны безопасности на уровнях 2 и 3", - написал в Twitter Федеральное управление полиции аэропорта Франкфурта-на-Майне.
Как сообщают некоторые немецкие СМИ, эвакуация произошла из-за несанкционированного проникновения в зону безопасности аэропорта человека, который позже исчез.
Напомним, за минувшие сутки в Италии недалеко от аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере двое и пострадали более 80 человек.