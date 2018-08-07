У Німеччині частково евакуювали аеропорт Франкфурта

"У районі А Терміналу 1 у аеропорту Франкфурта правоохоронці проводять заходи. Це включає в себе негайне зупинення посадки літаків та очищення зони безпеки на рівнях 2 і 3", - написало у Twitter Федеральне управління поліції аеропорту Франкфурта-на-Майні.



Як повідомляють деякі німецькі ЗМІ, евакуація сталась через несанкціоноване проникнення в зону безпеки летовища людини, яка пізніше зникла.



Нагадаємо, минулої доби в Італії неподалік аеропорту Болоньї прогримів потужний вибух, внаслідок якого загинуло щонайменше двоє та постраждало понад 80 людей.



