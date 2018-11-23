В Германии 93-летняя украинка получила первый в жизни паспорт

"Мы не можем рассказать о незаурядном событии, которое на днях состоялось в нашем консульстве. 16 ноября Мария Цебак получила первый в ее жизни паспорт. В чем незаурядность события? - просто Марии 27 января исполнится 94 (!!!) года", - сообщили в генконсульстве.

Как отметили в диппредставительстве, Мария Цебак еще 16-летней девушкой попала в Германию на принудительные работы и хотела вернуться после окончания войны домой, но случайно узнала о том, что украинцев из западных регионов отправляют сразу в Сибирь, и что "единственный имеющийся у нее документ - подтверждение греко-католическим приходским правительством в Завое (написание сохранено в оригинале) о ее происхождении - спас ее от страшной участи многих украинцев, которые должны были после каторжных работ в Германии пройти концлагеря в советском Сибири".

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"Так случилось, что Мария так и осталась в Германии, но приобретать немецкое гражданство категорически отказалась, зато имела... уникальный документ - удостоверение лица без родины. Именно так, не удостоверение лица без гражданства, а удостоверение лица без родины. Как-то в разговоре возникла идея дать возможность Марии получить то, что война, немецкая и советская оккупации отобрали у нее - гражданство. И вот, после нескольких месяцев осуществления необходимых формальностей, Мария Цебак получила свой первый и такой долгожданный паспорт гражданина Украины", - добавили в генконсульстве.

Напомним, Украина ухудшила свою позицию в обновленном рейтинге паспортов мира по версии Henley & Partners, снизившись с 38-й и 41-е место из 106-и. Граждане Украины по-прежнему могут посещать без визы 128 стран.