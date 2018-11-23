У Німеччині 93-річна українка отримала перший у житті паспорт

"Не можемо не розповісти про непересічну подію, яка днями відбулася в нашому консульстві. 16 листопада пані Марія Цебак отримала перший в її житті паспорт. У чому непересічність події? – просто пані Марії 27 січня виповниться 94 (!!!) роки", - повідомили у генконсульстві.

Як зазначили у диппредставництві, Марія Цебак ще 16-річною дівчиною потрапила до Німеччини на примусові роботи і хотіла повернутися після закінчення війни додому, але випадково дізналася про те, що українців із західних регіонів відправляють відразу в Сибір, і що "єдиний наявний у неї документ – підтвердження греко-католицьким парохіяльним урядом в Завою (написання збережено в оригіналі) про її походження – врятував її від страшної долі багатьох українців, які мусили після каторжних робіт в Німеччині пройти концтабори в радянському Сибіру".

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"Так сталося, що пані Марія так і залишилася в Німеччині, але набувати німецьке громадянство категорично відмовилася, натомість мала як на мене унікальний документ – посвідчення особи без батьківщини. Саме так, не посвідчення особи без громадянства, а посвідчення особи без батьківщини. Якось у розмові виникла ідея надати можливість пані Марії отримати те, що війна, німецька та радянська окупації відібрали у неї – громадянство. І от, після кількох місяців здійснення необхідних формальностей, пані Марія Цебак отримала свій перший і такий довгоочікуваний паспорт громадянина України", - додали у генконсульстві.

Нагадаємо, Україна погіршила свою позицію в оновленому рейтингу паспортів світу за версією Henley & Partners, знизившись з 38-ї та 41-у сходинку зі 106-и. Громадяни України як і раніше можуть відвідувати без візи 128 держав.