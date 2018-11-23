У Німеччині 93-річна українка отримала перший у житті паспорт

ukru
Ексклюзив
07:02 • 58264 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 200175 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 498662 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 483719 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 468021 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 463175 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 332515 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268585 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 534205 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178994 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
8.8 м/с
66 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 106342 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 100225 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 103798 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 97557 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 85281 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 58264 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 451965 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 534206 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 457821 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 406747 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 6334 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 175554 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 172205 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 172417 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 166566 перегляди
Актуальне
У Німеччині 93-річна українка отримала перший у житті паспорт

У Німеччині 93-річна українка отримала перший у житті паспорт

Київ • УНН

 • 8272 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Українка Марія Цебак отримала перший в її житті паспорт на 94-му році життя, перебуваючи у Німеччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні у Facebook.

"Не можемо не розповісти про непересічну подію, яка днями відбулася в нашому консульстві. 16 листопада пані Марія Цебак отримала перший в її житті паспорт. У чому непересічність події? – просто пані Марії 27 січня виповниться 94 (!!!) роки", - повідомили у генконсульстві.

Як зазначили у диппредставництві, Марія Цебак ще 16-річною дівчиною потрапила до Німеччини на примусові роботи і хотіла повернутися після закінчення війни додому, але випадково дізналася про те, що українців із західних регіонів відправляють відразу в Сибір, і що "єдиний наявний у неї документ – підтвердження греко-католицьким парохіяльним урядом в Завою (написання збережено в оригіналі) про її походження – врятував її від страшної долі багатьох українців, які мусили після каторжних робіт в Німеччині пройти концтабори в радянському Сибіру".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців зарано "потішили" безвізом з Таїландом

"Так сталося, що пані Марія так і залишилася в Німеччині, але набувати німецьке громадянство категорично відмовилася, натомість мала як на мене унікальний документ – посвідчення особи без батьківщини. Саме так, не посвідчення особи без громадянства, а посвідчення особи без батьківщини. Якось у розмові виникла ідея надати можливість пані Марії отримати те, що війна, німецька та радянська окупації відібрали у неї – громадянство. І от, після кількох місяців здійснення необхідних формальностей, пані Марія Цебак отримала свій перший і такий довгоочікуваний паспорт громадянина України", - додали у генконсульстві.

Нагадаємо, Україна погіршила свою позицію в оновленому рейтингу паспортів світу за версією Henley & Partners, знизившись з 38-ї та 41-у сходинку зі 106-и. Громадяни України як і раніше можуть відвідувати без візи 128 держав.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.79
Bitcoin
$86,878.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.34
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,069.91