В Никополе оштрафовали женщину за распространение неправдивой информации о карантине в соцсетях
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Никополе полиция оштрафовала женщину, которая в соцсетях распространила фейк, что за прогулки с детьми на улице будут привлекать к административной и уголовной ответственности. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу ГУНП в Днепропетровской области в Facebook.
"Полиция привлекла к административной ответственности жительницу Никополя за распространение неправдивой информации. Во время мониторинга сети Facebook работники полиции обнаружили публикацию местной жительницы, в котором говорилось о запрете прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Указано, что полицейским женщина объяснила, что видела подобную информацию раньше и решила своим постом предупредить горожан.
Сообщается, что в отношении женщины составлен административный протокол по ст.173-1 КУоАП (распространению ложных слухов). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка. Протокол направлен на рассмотрение в суд.
Напомним, в Житомирской области оштрафуют двух человек, которые "проверяли" реакцию медиков на коронавирус.