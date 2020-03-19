В Никополе оштрафовали женщину за распространение неправдивой информации о карантине в соцсетях

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Никополе полиция оштрафовала женщину, которая в соцсетях распространила фейк, что за прогулки с детьми на улице будут привлекать к административной и уголовной ответственности. Об этом передает УНН со ссылкой на страницу ГУНП в Днепропетровской области в Facebook.