У Нікополі оштрафували жінку за поширення неправдивої інформації про карантин в соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Нікополі поліція оштрафувала жінку, яка у соцмережах поширила фейк, що за прогулянки з дітьми на вулиці притягуватимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності. Про це передає УНН із посиланням на сторінку ГУНП в Дніпропетровській області в Facebook.
"Поліція притягнула до адміністративної відповідальності мешканку Нікополя за розповсюдження неправдивої інформації. Під час моніторингу мережі Facebook працівники поліції виявили публікацію місцевої мешканки, в якій йшлося про заборону прогулянок із дітьми вулицями під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що поліцейським жінка пояснила, що бачила подібну інформацію раніше і вирішила своїм постом попередити містян.
Повідомляється, що відносно жінки складено адміністративний протокол за ст.173-1 КУпАП (поширювання неправдивих чуток). Санкція статті передбачає накладення штрафу або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку. Протокол направлено на розгляд до суду.
Нагадаємо, на Житомирщині оштрафують двох осіб, які "перевіряли" реакцію медиків на коронавірус.