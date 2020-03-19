У Нікополі оштрафували жінку за поширення неправдивої інформації про карантин в соцмережах

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Нікополі поліція оштрафувала жінку, яка у соцмережах поширила фейк, що за прогулянки з дітьми на вулиці притягуватимуть до адміністративної та кримінальної відповідальності. Про це передає УНН із посиланням на сторінку ГУНП в Дніпропетровській області в Facebook.