На Житомирщині оштрафують двох осіб, які "перевіряли" реакцію медиків на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. До адміністративної відповідальності будуть притягнуті двоє жителів міста Коростеня Житомиської області, які вчора, 17 березня, вирішили “перевірити” реагування на повідомлення про коронавірус. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
“Працівники Коростенського відділу поліції по приїзду до лікарні встановили цих осіб та на підставі зібраних матеріалів склали адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб тягне за собою накладення штрафу)”, — йдеться в повідомленні.
Так, двоє жителів Коростеня 1990 і 1994 років народження, які звернулися до центру ПМСД Коростенської міської ради із підозрою на коронавірус та скаргою на погане самопочуття.
"Вони заявили, що нібито мають підвищену температуру та перебували закордоном з 5 по 12 березня, в Італії. Бригада швидкої допомоги відразу зреагувала на цей виклик, прибувши до уявних хворих в повному захисному комплекті від коронавірусної інфекції. Далі їх доставили до інфекційного відділення Коростенської центральної районної лікарні“,- зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що у інфекційному боксі їм зробили експрес-тест на виявлення коронавірусу, результат виявився негативним. Проте наразі відомо, що хвороба виявляється тільки на 4-5 добу.
“Тому лікар зайшла до боксу та розпочала процедуру анамнезу, тобто отримання інформації про хворого та його недуги, вони зізналися, що є блогерами та знімають процес отримання медичної допомоги. Головний лікар ЦРЛ Микола Ходаківський одразу викликав поліцію для фіксації правопорушення”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, на Луганщині чоловіка притягнули до відповідальності за розповсюдження фейків про коронавірус.