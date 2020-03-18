На Житомирщині оштрафують двох осіб, які "перевіряли" реакцію медиків на коронавірус

КИЇВ. 18 березня. УНН. До адміністративної відповідальності будуть притягнуті двоє жителів міста Коростеня Житомиської області, які вчора, 17 березня, вирішили “перевірити” реагування на повідомлення про коронавірус. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.