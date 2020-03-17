На Луганщині чоловіка притягнули до відповідальності за розповсюдження фейків про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Луганщині за розповсюдження в інтернеті неправдивої інформації про пандемію COVID-19 притягнуто до адміністративної відповідальності громадянина. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МВС.
"Вчора, 16 березня, співробітниками поліції спільно з працівниками СБУ складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 173-1 КУпАП (поширювання неправдивих чуток) у відношенні 34-річного мешканця м. Лисичанськ. Чоловік поширював у Facebook неправдиву інформацію про пандемію COVID-19", - йдеться у повідомлені.
Також, протокол направлено до суду для прийняття рішення згідно з нормами чинного законодавства.
Нагадаємо, на Буковині чоловіка оштрафували за поширення чуток про коронавірус.