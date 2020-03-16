На Буковині чоловіка оштрафували за поширення чуток про коронавірус

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Чоловік з Чернівецької області розміщував у соцмережах неправдиву інформацію щодо кількості випадків захворювання на коронавірус в Україні, через що на нього склали адмінпротокол, який передбачає сплату штрафу у розмірі 10-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

"Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на допис 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж. На своїй сторінці чоловік поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання на COVID-19, у тому числі й з летальними наслідками", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що такі дії могли ввести громадян в оману та викликати паніку серед населення.

"Співробітники Глибоцького відділення поліції склали відносно порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівцях жінку оштрафували за чутки про коронавірус.

Українські Національні Новини

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