На Буковині чоловіка оштрафували за поширення чуток про коронавірус

КИЇВ. 16 березня. УНН. Чоловік з Чернівецької області розміщував у соцмережах неправдиву інформацію щодо кількості випадків захворювання на коронавірус в Україні, через що на нього склали адмінпротокол, який передбачає сплату штрафу у розмірі 10-15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.