На Буковине мужчину оштрафовали за распространение слухов о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Мужчина из Черновицкой области размещал в соцсетях ложную информацию о количестве случаев заболевания коронавирусом в Украине, поэтому на него составили админпротокол, предусматривающий уплату штрафа в размере 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.
"Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице человек распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом", - говорится в сообщении.
Указано, что такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.
"Сотрудники Глубокского отделения полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка", - указано в сообщении.
Напомним, в Черновцах женщину оштрафовали за слухи о коронавирусе.