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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100784 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104043 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106063 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 105016 просмотра

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На Буковине мужчину оштрафовали за распространение слухов о коронавирусе

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Мужчина из Черновицкой области размещал в соцсетях ложную информацию о количестве случаев заболевания коронавирусом в Украине, поэтому на него составили админпротокол, предусматривающий уплату штрафа в размере 10-15 необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Во время мониторинга сети Интернет сотрудники Голубицкого отделения полиции обратили внимание на сообщение 38-летнего жителя района в одной из социальных сетей. На своей странице человек распространил недостоверную информацию о количестве в Украине случаев заболевания COVID-19, в том числе и с летальным исходом", - говорится в сообщении.

Указано, что такие действия могли ввести граждан в заблуждение и вызвать панику среди населения.

"Сотрудники Глубокского отделения полиции составили в отношении нарушителя административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка", - указано в сообщении.

Напомним, в Черновцах женщину оштрафовали за слухи о коронавирусе.

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