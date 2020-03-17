В Луганской области мужчину привлекли к ответственности за распространение фейков о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Луганской области за распространение в интернете ложной информации о пандемии COVID-19 привлечено к административной ответственности гражданина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Вчера, 16 марта, сотрудниками полиции совместно с работниками СБУ составлен протокол об административном правонарушении по ст. 173-1 КУоАП (распространение ложных слухов) в отношении 34-летнего жителя г. Лисичанск. Мужчина распространял в Facebook ложную информацию о пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Также, протокол направлен в суд для принятия решения согласно нормам действующего законодательства.
Напомним, на Буковине мужчину оштрафовали за распространение слухов о коронавирусе.