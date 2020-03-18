В Житомирской области оштрафуют двух человек, которые "проверяли" реакцию медиков на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. К административной ответственности будут привлечены двое жителей города Коростеня Житомиськои области, которые вчера, 17 марта, решили “проверить” реагирования на сообщения о коронавирусе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.
“Работники Коростенского отдела полиции по приезду в больницу установили этих лиц и на основании собранных материалов составили административный протокол по ст. 183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб влечет наложение штрафа)”, — говорится в сообщении.
Так, двое жителей Коростеня 1990 и 1994 годов рождения, которые обратились в центр ПМСП Коростенского городского совета с подозрением на коронавирус и жалобой на плохое самочувствие.
“Они заявили, что якобы имеют повышенную температуру и находились за границей с 5 по 12 марта, в Италии. Бригада скорой помощи сразу среагировала на этот вызов, прибыв к воображаемым больным в полном защитном комплекте от коронавирусной инфекции. Далее они были доставлены в инфекционное отделение Коростенской центральной районной больницы”, — отмечается в сообщении.
Сообщается, что в инфекционном боксе им сделали экспресс-тест на выявление коронавируса, результат оказался отрицательным. Однако теперь известно, что болезнь проявляется только на 4-5 сутки.
“Поэтому врач зашла к боксу и начала процедуру анамнеза, то есть получение информации о больном и его болезни, они признались, что являются блогерами и снимают процесс получения медицинской помощи. Главный врач ЦРБ Николай Ходаковский сразу вызвал полицию для фиксации правонарушения”, — отмечается в сообщении.
Напомним, на Луганщине мужчину привлекли к ответственности за распространение фейков о коронавирусе.