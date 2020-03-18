В Житомирской области оштрафуют двух человек, которые "проверяли" реакцию медиков на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101258 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104606 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106608 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105516 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114280 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101076 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105475 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106691 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131599 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

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КИЕВ. 18 марта. УНН. К административной ответственности будут привлечены двое жителей города Коростеня Житомиськои области, которые вчера, 17 марта, решили “проверить” реагирования на сообщения о коронавирусе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Житомирской ОГА.

“Работники Коростенского отдела полиции по приезду в больницу установили этих лиц и на основании собранных материалов составили административный протокол по ст. 183 КУоАП (заведомо ложный вызов специальных служб влечет наложение штрафа)”, — говорится в сообщении.

Так, двое жителей Коростеня 1990 и 1994 годов рождения, которые обратились в центр ПМСП Коростенского городского совета с подозрением на коронавирус и жалобой на плохое самочувствие.

“Они заявили, что якобы имеют повышенную температуру и находились за границей с 5 по 12 марта, в Италии. Бригада скорой помощи сразу среагировала на этот вызов, прибыв к воображаемым больным в полном защитном комплекте от коронавирусной инфекции. Далее они были доставлены в инфекционное отделение Коростенской центральной районной больницы”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в инфекционном боксе им сделали экспресс-тест на выявление коронавируса, результат оказался отрицательным. Однако теперь известно, что болезнь проявляется только на 4-5 сутки.

“Поэтому врач зашла к боксу и начала процедуру анамнеза, то есть получение информации о больном и его болезни, они признались, что являются блогерами и снимают процесс получения медицинской помощи. Главный врач ЦРБ Николай Ходаковский сразу вызвал полицию для фиксации правонарушения”, — отмечается в сообщении.

Напомним, на Луганщине мужчину привлекли к ответственности за распространение фейков о коронавирусе.

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