В Нигерии с начала протестов погибли 69 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. С начала октября в Нигерии в ходе беспорядков во время акций протеста против насилия со стороны полиции погибли 69 человек. Об этом заявил президент Нигерии Мохаммаду Бухари, пишет Xinhua, передает УНН.
По его словам, среди погибших есть мирные жители, полицейские и военные. Ранее в своем обращении к нации президент страны призвал прекратить демонстрации и пообещал искать способы решения проблем.
Напомним, с 7 октября во многих районах Нигерии вспыхнули протесты против насилия со стороны полиции. В некоторых районах страны до сих пор продолжаются демонстрации.
Как сообщал УНН, в Нигерии — самой большой по численности населения стране Африки — власть 11 октября объявила о расформировании специального полицейского подразделения SARS, после протестов с требованием привлечения его бойцов к ответственности за нарушения прав человека.