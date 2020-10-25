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У Нігерії з початку протестів загинули 69 людей

У Нігерії з початку протестів загинули 69 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. З початку жовтня в Нігерії в ході заворушень під час акцій протесту проти насильства з боку поліції загинули 69 людей. Про це заявив президент Нігерії Мохаммаду Бухарі, пише Xinhua, передає УНН.

За його словами, серед загиблих є мирні жителі, поліцейські та військові. Раніше у своєму навчанні до нації президент країни призвав припинити демонстрації та пообіцяв шукати способи вирішення проблем.

Нагадаємо, з 7 жовтня у багатьох районах Нігерії спалахнули протести проти насильства з боку поліції. У деяких районах країни досі продовжуються демонстрації.

Як повідомляв УНН, у Нігерії — найбільшій за чисельністю населення країні Африки — влада 11 жовтня оголосила про розформування спеціального поліцейського підрозділу SARS, після протестів із вимогою притягнення його бійців до відповідальності за порушення прав людини.

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